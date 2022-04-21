Російські війська обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ на Дніпропетровщині – ОВА

Російські військові обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з «Ураганів» Зеленодольськ. Людей і будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях, і залишили місто без світла і води», – написав Резніченко у телеграмі.

Він додав, що на цю годину фахівці все поновили – вода й електрика є. «І зараз у нас все нормально», – додав голова ОВА.

Раніше цього тижня про обстріл Зеленодольська, що в Криворізькому районі, повідомляв голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На початку тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.