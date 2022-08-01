В ОП повідомили про намір організувати розмову Зеленського і Байдена найближчим часом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван під час телефонної розмови заявили про необхідність організувати найближчим часом розмову лідерів України і США – Володимира Зеленського і Джозефа Байдена, повідомили в ОПУ.

Про те, коли саме може відбутися така розмова, у повідомленні не сказано.

За повідомленням, у телефонній розмові 1 серпня, крім Єрмака і Саллівана, брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

«Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку і потреби нашої армії. Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ще чотири американські ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.

Минулого тижня у Міністерстві оборони США заявили про ефективне використання Україною наданої Вашингтоном зброї на суму 8,2 мільярда доларів, а також про підготовку чергового пакета військової допомоги.