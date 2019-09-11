Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Британії та Франції

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів п’ятьох іноземних держав.

Мова йде про послів Естонії – Каймо Кууска, Франції – Етьєна де Понсена, Австрії – Гернота Пфандлера, Нідерландів – Йоганнеса Германна Адріануса де Мола, Великої Британії – Мелінди Сіммонс.

В Офісі президента зазначили, що Зеленський поспілкувався з усіма послами. Зокрема, у розмові з представником Нідерландів він «висловив вдячність нідерландській стороні за конструктивну позицію у цьому питанні та готовність належним чином покарати винних у збитті літака рейсу MH17».

Під час розмови з послом Австрії Зеленський подякував Відню за допомогу в реабілітації дітей учасників бойових дій на Донбасі. За його словами, таку допомогу від Австрії отримали близько 500 дітей.