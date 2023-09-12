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Зеленський подякував Данії за пакет військової допомоги на 830 мільйонів доларів

За словами Володимира Зеленського, про цей пакет він домовлявся із головою уряду скандинавської країни Метте Фредеріксен під час її візиту до Києва 6 вересня

Міністерство оборони Данії повідомило про новий пакет допомоги Україні – про це відомство заявило 12 вересня.

Рішення прокоментував президент Володимир Зеленський.

«Дякую Данії за 12-й, найбільший пакет військової допомоги на суму 830 мільйонів доларів», – написав він у своєму твітері.

За його словами, саме про цей пакет він домовлявся із головою уряду скандинавської країни Метте Фредеріксен під час її візиту до Києва минулого тижня.

Раніше у вівторок Міністерство оборони Данії повідомило про найбільший пакет допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на суму в 5,8 мільярда датських крон (понад 833 мільйона доларів). З них понад 4,3 мільярда планують виділити в 2023 році, 1,4 мільярда в 2024-му, решту 52 мільйона крон – у 2025 році.

Фредеріксен відвідала Україну на початку вересня. Під час зустрічі зі Зеленським сторони обговорили подальшу допомогу Данії Україні. Зокрема, прем’єр-міністр Данії заявила, що в питанні підтримки України її країна робитиме «ще більше».

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