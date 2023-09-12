Зеленський подякував Данії за пакет військової допомоги на 830 мільйонів доларів

Міністерство оборони Данії повідомило про новий пакет допомоги Україні – про це відомство заявило 12 вересня.

Рішення прокоментував президент Володимир Зеленський.

«Дякую Данії за 12-й, найбільший пакет військової допомоги на суму 830 мільйонів доларів», – написав він у своєму твітері.

За його словами, саме про цей пакет він домовлявся із головою уряду скандинавської країни Метте Фредеріксен під час її візиту до Києва минулого тижня.

Раніше у вівторок Міністерство оборони Данії повідомило про найбільший пакет допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на суму в 5,8 мільярда датських крон (понад 833 мільйона доларів). З них понад 4,3 мільярда планують виділити в 2023 році, 1,4 мільярда в 2024-му, решту 52 мільйона крон – у 2025 році.

Фредеріксен відвідала Україну на початку вересня. Під час зустрічі зі Зеленським сторони обговорили подальшу допомогу Данії Україні. Зокрема, прем’єр-міністр Данії заявила, що в питанні підтримки України її країна робитиме «ще більше».