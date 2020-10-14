Президент Володимир Зеленський у День захисника України закликав не забувати подвиги українських воїнів.

«Сьогодні ми всі вклоняємось нашим воїнам за мирне небо та спокійний сон в українських містах і селах. Погодьтеся, ми дуже швидко звикаємо до хорошого, сприймаємо це як звичний стан речей. Та не маємо забувати: коли ми вечеряємо у ресторані, їдемо з друзями на пікнік, граємося зі своїми дітьми, розважаємось, подорожуємо, одним словом – живемо, є ті, хто зі зброєю в руках і вдень, і вночі, і в спеку, і в мороз боронить нашу Батьківщину», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що День захисника України – це свято відважних, незламних, мужніх та непереможних людей.

«Для тих, завдяки кому ми знаходимося тут, на своїй землі, під своїми синьо-жовтими прапорами, у своїй, вільній та незалежній Україні. День тих, хто впродовж століть боронив нашу землю. А у 2014 році захистив Україну від російської агресії. І продовжує захищати сьогодні», – заявив президент.

Перед своїм виступом під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна Зеленський разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.