Зеленському покажуть ремонти на автодорогах у Хмельницькій області – ОП

Президент України Володимир Зеленський 3 червня відвідує Хмельницьку область, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах Національної програми «Велике будівництво». Крім того, президент відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми», – ідеться в повідомленні.

Уже понад рік більшість ремонтних робіт або зведення нових об’єктів в Україні декларуються як частина президентської програми «Велике будівництво». «Це не політичний проєкт», – наголошував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у відповідь на запитання Радіо Свобода, чи не є ця програма частиною піар-кампанії чинної влади.

Наприкінці 2020 року Офіс президента України змінив свою заяву про сприйняття українцями проєкту «Великого будівництва» – замість «головної позитивної події» він став «однією з головних позитивних подій» 2020 року.

Попередня версія заяви містила твердження, що «Велике будівництво» вважають найкращою подією в Україні за рік «більшість респондентів (93%)».

«За уточненою інформацією від Фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно», – йдеться в заяві, зміненій 24 грудня.