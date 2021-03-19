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19 березня 2021, Київ 22:25
Новини | Політика

Зеленський обіцяє економічний паспорт, щоб всі українські діти отримували кошти від надр

За словами Зеленського, після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні

Президент України Володимир Зеленський обіцяє запровадити економічний паспорт українця, який допоможе дітям отримувати кошти від користування та видобутку надр України.

«Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме – про економічний паспорт українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку», – сказав Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні.

19 березня Рада національної безпеки та оборони України запровадила «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами.

РНБО вирішила протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися з 1994 року.

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