Зеленський обіцяє економічний паспорт, щоб всі українські діти отримували кошти від надр

Президент України Володимир Зеленський обіцяє запровадити економічний паспорт українця, який допоможе дітям отримувати кошти від користування та видобутку надр України.

«Хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме – про економічний паспорт українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку», – сказав Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, після досягнення повноліття громадяни зможуть витратити кошти для здобуття вищої освіти в Україні.

19 березня Рада національної безпеки та оборони України запровадила «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами.

РНБО вирішила протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися з 1994 року.