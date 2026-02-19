Зеленський висловив комісару ООН у справах біженців надію, що УВКБ збільшить підтримку українців

Президент Володимир Зеленський 19 січня прийняв у Києві Верховного комісара ООН у справах біженців Бархама Саліха, який заступив на посаду 1 січня.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський висловив сподівання, що «Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців, які змушені жити під постійними російськими атаками». Сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі та необхідну допомогу.

«Вони (Росія – ред.) не хочуть зупинятися. Ми намагаємося зробити все, що можемо, на різних рівнях перемовин, спираючись на підтримку наших американських партнерів. Але ми відчуваємо, що нам треба більше тиску. І також більше підтримки для морального духу наших людей», – заявив він.

За повідомленням ОП, Саліх зазначив, що хотів приїхати в Україну саме взимку, щоб висловити солідарність із її народом.

У своїх соцмережах Саліх заявив, що «мав за честь» зустрітися із Зеленським.

«Ми обговорили підтримку УВКБ ООН українців, які переживають чергову сувору зиму на тлі безперервної війни та нападів на цивільну інфраструктуру, а також необхідність сталого відновлення – відбудови життя, повернення надії та створення можливостей», – додав він.

За даними Управління верховного комісара ООН, близько 10 мільйонів українців мусили залишити власні домівки через російсько-українську війну. Зокрема, 3,7 мільйона людей перемістилися в межах країни, тоді як 5,9 мільйона – стали біженцями за кордоном.