Зеленський дав звання «Мати-героїня» понад тисячі українських жінок

Президент України Володимир Зеленський у День матері підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 1019 українським жінкам, повідомила пресслужба голови держави.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, – за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей і забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку.

Зокрема, були відзначені 49 жительок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – Києва.

Також звання «Мати-героїня» отримали п’ятеро жительок Кіровоградської області, дев’ять – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року цей день припав на 9 травня.