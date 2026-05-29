Зеленський увів міністра фінансів та голову комітету нацбезпеки до складу Ставки

Про це йдеться в указі президента від 29 травня

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача – про це йдеться в його указі від 29 травня.

За документом, Зеленський на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони увів до складу ставки:

  • народного депутата, голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича
  • міністра фінансів Сергія Марченка

Президент не коментував рішення публічно.

У грудні 2025 року Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака.

