Зеленський увів міністра фінансів та голову комітету нацбезпеки до складу Ставки

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача – про це йдеться в його указі від 29 травня.
За документом, Зеленський на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони увів до складу ставки:
- народного депутата, голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича
- міністра фінансів Сергія Марченка
Президент не коментував рішення публічно.
У грудні 2025 року Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака.
