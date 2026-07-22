Зеленський зустрівся з морпіхом Волинським – говорили про «рішення для ветеранської політики»

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із ветераном морської піхоти та учасником оборони Маріуполя Сергієм Волинським – про це він повідомив 22 липня.

«Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України», – заявив він.

Зеленський подякував Волинському за поради та готовність «бути й надалі в команді нашої держави», не навівши подальших деталей.

Волинський не коментував зустріч публічно.

16 липня Верховна Рада затвердила зміни в уряді, призначивши, зокрема, очільника Миколаївської області Віталія Кіма головою Мінветеранів.

Сергій Волинський виконував обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти з 13 квітня до 20 травня 2022 року під час російської облоги Маріуполя. Він потрапив у полон із заводу «Азовсталь», був звільнений у вересні 2022 року та повернувся до України наступного року. У січні 2026 року він розповів, що завершив службу в ЗСУ.