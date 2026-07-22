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Новини | Політика

Зеленський зустрівся з морпіхом Волинським – говорили про «рішення для ветеранської політики»

Сергій Волинський під час оборони Маріуполя, 2022 рік
Сергій Волинський під час оборони Маріуполя, 2022 рік

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із ветераном морської піхоти та учасником оборони Маріуполя Сергієм Волинським – про це він повідомив 22 липня.

«Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України», – заявив він.

Зеленський подякував Волинському за поради та готовність «бути й надалі в команді нашої держави», не навівши подальших деталей.

Волинський не коментував зустріч публічно.

16 липня Верховна Рада затвердила зміни в уряді, призначивши, зокрема, очільника Миколаївської області Віталія Кіма головою Мінветеранів.

Сергій Волинський виконував обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти з 13 квітня до 20 травня 2022 року під час російської облоги Маріуполя. Він потрапив у полон із заводу «Азовсталь», був звільнений у вересні 2022 року та повернувся до України наступного року. У січні 2026 року він розповів, що завершив службу в ЗСУ.

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