Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський в американському Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Офіс президента України повідомив, що Зеленський подякував Гуттерішу за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.
Зеленський закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на непідконтрольних українській владі територіях України.
Робочий візит Зеленського до США тривав 23-26 вересня. Він брав участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
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