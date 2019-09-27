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27 Вересень 2019, Київ 08:00
Новини | Політика

Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН

Робочий візит Зеленського до США тривав 23-26 вересня

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Президент України Володимир Зеленський в американському Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Офіс президента України повідомив, що Зеленський подякував Гуттерішу за гуманітарну підтримку громадян України, постраждалих від російської агресії.

Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – відео
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Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – відео

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Зеленський закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на непідконтрольних українській владі територіях України.

Робочий візит Зеленського до США тривав 23-26 вересня. Він брав участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Дональд Трамп. Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року
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