Незадекларовані доходи Зеленського: Печерський суд закрив справу через імунітет президента

Печерський районний суд Києва закрив справу про незадекларовані доходи президента України Володимира Зеленського через його імунітет. Суд ухвалив рішення 21 липня. Постанова оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень 23 липня.

Суддя дійшов висновку, що відповідно до статті 105 Конституції України президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

«Зважаючи на положення статті 105 Конституції України з урахуванням Офіційного тлумачення частини першої статті 105 в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003, прецедентної практики ЄСПЛ зазначеної вище, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень, не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення», – йдеться в тексті постанови.

7 липня Офіс президента повідомив, що у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Президент не вніс цю інформацію до Реєстру декларацій, як того вимагає законодавство.

Тоді в Офісі президента заявили, що Зеленський «готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства».

Наступного дня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення.