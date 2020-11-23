У Зеленського створюють пул блогерів, які говоритимуть про «позитивні тренди» – радник Єрмака

В Офісі президента України створюють лояльний до чинної української влади пул блогерів, повідомив в інтерв’ю виданню «Бабель» радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

«Вони самі, думаю, будуть публічно говорити про позитивні тренди у внутрішній політиці, а не просто хейтити. У нас, на жаль, 90 відсотків інформпростору — це хейт. Вважається, що негатив добре продається, що на ньому можна добре сидіти. Ця велика проблема, якій понад 20 років», – сказав Подоляк.

Він не хотів говорити про окремі персоналії серед блогерів, але все ж назвав серед таких прізвище Сергія Іванова.

«Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити? Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює», – відповів радник керівника ОПУ.

Подоляк твердить, що блогерам, які співпрацюють з ОПУ, поки не платять, але не заперечує такої можливості.

«Якщо знадобиться технічна підтримка. Якщо ми вирішимо збільшити аудиторію, ввести якісь нові формати, які вимагають внесків, тоді так… Чому? Тому що зараз немає пропрезидентських відеомайданчиків, де б ми могли розповідати про те, що робимо. Усі «тєлєкі» (телеканали – ред.) зараз, на жаль, завʼязані на інші політичні групи», – пояснив він.

Із блогерами вела роботу і адміністрація попередника Володимира Зеленського, п’ятого президента України Петра Порошенка. Але тоді не йшлося про штучне створення прихильної до нього блогерської структури.

Зокрема, за рік до невдалих для Порошенка виборів президента, на початку березня 2018 року, він провів зустріч із блогерами. Це стало відомо після того, як 9 березня блогер та активіст центру «Миротворець» Мирослав Олешко опублікував світлину, на якій обіймається з президентом України Петром Порошенком. У підписі до фото Олешко пояснив: вона була зроблена на зустрічі керівника держави з блогерами.

Такі зустрічі за п’ятирічну каденцію Порошенка були неодноразовими.