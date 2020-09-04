Опитування: Зеленському не довіряють 49%, довіряють – 45%

Президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 49%, свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва». При цьому довіряють чинному президенту майже 45%. Автори опитування вказують, що в грудні 2019 року президенту не довіряв 31% громадян.

20,1% українців заявили, що «зовсім не довіряють» Зеленському, 28,9% – «скоріше не довіряють», 34,5% – «скоріше довіряють», 9,9% – «повністю довіряють». 6,7% не змогли відповісти на питання. Таким чином, баланс довіри-недовіри Зеленському становить мінус 4,6%.

Баланс довіри-недовіри до Верховної Ради становить мінус 56,5%, до уряду – мінус 50,9%, до державного апарату – мінус 63%.

Лідером довіри серед громадян залишаються Збройні сили України (баланс довіри-недовіри становить плюс 37,2%), церква (плюс 37,6%) та волонтерські організації (38,5%).

Опитування проводили 3-9 липня. Загалом у ньому взяли участь 2 022 респонденти.