Роботою Зеленського не задоволені майже 60% українців – опитування

Роботою президента України Володимира Зеленського не задоволені 59% українців, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг». Задоволені його діяльністю 37%.

25% задоволені роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, 57% – не задоволені. Діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 16%, не задоволені – 65% опитаних.

Опитування проводили 16-17 липня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше від 2,2%.