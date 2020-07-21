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21 липня 2020, Київ 21:05
Новини | Політика

Роботою Зеленського не задоволені майже 60% українців – опитування

Задоволені діяльністю Зеленського 37%

Роботою президента України Володимира Зеленського не задоволені 59% українців, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг». Задоволені його діяльністю 37%.

25% задоволені роботою голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, 57% – не задоволені. Діяльністю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 16%, не задоволені – 65% опитаних.

Опитування проводили 16-17 липня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше від 2,2%.

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