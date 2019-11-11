Рівень довіри до Зеленського знижується – соцопитування

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського знижується, йдеться в соціологічному опитуванні «Центру Разумкова».

Президенту «повністю довіряють» 20,4% опитаних, «скоріше довіряють» – 47,8%, «скоріше не довіряють» – 15,5%, «зовсім не довіряють» – 9,3%.

Згідно із жовтневим опитуванням, Зеленському «повністю довіряли» 19,5%, «скоріше довіряли» – 50,4%. У вересні президенту «повністю довіряли» – 30,5%, «скоріше довіряли» – 48,9%.

Новій Верховній Ради «повністю довіряють» 5,5%, «скоріше довіряють» – 38,2%, «скоріше не довіряють» – 31,7%, «зовсім не довіряють» – 13%.

За два місяці кількість людей, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася з 57,2% до 37,5%.

Інавгурація президента України відбулася 20 травня. Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання – 29 серпня.