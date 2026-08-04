«Погодив СБУ нові операції» – Зеленський після зустрічі з Покладом

Президент України Володимир Зеленський 4 серпня за результатами доповіді тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ Олександра Поклада повідомив, що «погодив Службі безпеки України нові операції».

«Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме «Альфа» Служби безпеки України – топ-1 по ураженнях… І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження», – написав глава держави в телеграмі.

Зеленський стверджує, що «тенденція на фронті незмінна», і «росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових».

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News оприлюднив власну оцінку втрат Росії на полі бої у повномасштабній війні, яка триває вже близько чотирьох із половиною років.

«Їхні втрати – 1 мільйон 600 тисяч, і приблизно 700 тисяч – убитими», – твердить він.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 серпня, загальні втрати армії РФ із 24 лютого 2022 року перевищили 1 мільйон 451 тисячу (тут ідеться як про загиблих, так і про поранених, деякі з них можуть враховуватися неодноразово; окремого підрахунку загиблих російських військових український Генштаб не веде).

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» встановила імена, прізвища та інші дані майже 235 тисяч загиблих військовослужбовців РФ. Реальна їхня кількість, за словами самих дослідників, може бути значно більшою – за оцінками НАТО, до пів мільйона.