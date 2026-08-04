За добу війни РФ втратила понад 1200 солдатів та п’ять танків – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 451 750 своїх військових, зокрема 1 240 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 4 серпня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат Росії у військовій техніці:

танки – 12 237 (+5 за останню добу)

бойові броньовані машини – 25 079 (+4)

артилерійські системи – 47 331 (+55)

РСЗВ – 2000 (+4)

засоби ППО – 1 538 (+5)

літаки – 439

гелікоптери – 354

наземні робототехнічні комплекси – 2 124 (+12)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1795)

крилаті ракети – 5 007

кораблі / катери – 34

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 129817 (+379)

спеціальна техніка – 4 492

Читайте також: «Гарматне м’ясо на один штурм». Як Росія вербує на фронт в Україну латиноамериканців і скільки їх

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Російська служба британського мовника BBC спільно з виданням «Медіазона» на липень цього року встановила імена, прізвища й інші дані майже 235 тисяч загиблих військовослужбовців РФ. Реальна їхня кількість, за словами самих дослідників, може бути значно більшою – за оцінками НАТО, до пів мільйона.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер час від часу цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. 30 липня він в інтерв’ю Fox News заявив, що Україна втратила 50 тисяч солдатів, ще приблизно 400 тисяч – поранені. Він також заявив про велику кількість зниклих безвісти.

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.