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11 лютого 2020, Київ 19:04
Новини | Політика

Зеленський змінив склад делегації України на переговорах щодо Донбасу

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави 11 лютого

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі, звільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську.

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави 11 лютого.

Про причини такого рішення в указі не йдеться.

Геннадій Кузнєцов – генерал-майор Служби безпеки України, був керівником Центру спецоперацій з боротьби з тероризмом СБУ (з березня 2014 до січня 2015 років).

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська представляла Україну в робочій групі ТКГ у Мінську від червня 2019 року.

Чергове засідання контактної групи в Мінську заплановане на 12 лютого.

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