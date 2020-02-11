Зеленський змінив склад делегації України на переговорах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі, звільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську.

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави 11 лютого.

Про причини такого рішення в указі не йдеться.

Геннадій Кузнєцов – генерал-майор Служби безпеки України, був керівником Центру спецоперацій з боротьби з тероризмом СБУ (з березня 2014 до січня 2015 років).

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська представляла Україну в робочій групі ТКГ у Мінську від червня 2019 року.

Чергове засідання контактної групи в Мінську заплановане на 12 лютого.