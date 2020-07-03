Зеленський просить оцінити дії ДБР щодо вилучення приладів для ППО у Повітряних сил – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронним органам надати оцінку діям співробітників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України, повідомила пресслужба президента.

«Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль», – заявив Зеленський.

В ОПУ заявили, що Зеленський висловив глибоке занепокоєння діями ДБР «щодо втручання в діяльність Повітряних сил, що прямо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави».

1 липня Державне бюро розслідувань провело огляди військової техніки у кількох військових частинах Повітряних сил Збройних сил України. Слідчі вилучили сім клістронів, але до вечора 2 липня усі повернули.

Командування Повітряних сил Збройних сил України вказувало, що обшуки відбулися в одній із військових частин у Хмельницькому (А2860) та в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). У ЗСУ наголошували, що відсутність клістронів могла призвести до «небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».

Керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро. Також ДБР відкрило кримінальне провадження через можливе перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро та СБУ під час вилучення військового майна.