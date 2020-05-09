Президент України Володимир Зеленський на Закарпатті вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні, повідомляє 9 травня його пресслужба.

«На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці», – цитує Зеленського його пресслужба.

За повідомленням, президент прибув до Закарпатської області з робочою поїздкою і відвідав меморіальний комплекс «Пагорб Слави» з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Зеленський поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам’ять загиблих воїнів, йдеться в повідомленні.

Перед цим Офіс президента у фейсбуці повідомив, що Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання і поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави.

8 травня у зверненні до Дня пам'яті й примирення Зеленський заявляв, що перебуває на Луганщині, у Міловському районі, неподалік села Півнівка, «де у грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі».

У 2015 році Україна змінила формат Дня перемоги. Тоді 8 травня в Україні встановили День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на заміну радянському «Дню перемоги»). Офіційним символом вшанування є червоний мак.