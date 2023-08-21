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Зеленський на зустрічі з президенткою Греції запропонував цій країні «взяти патронат» над Одещиною

Володимир Зеленський перебуває у Греції для участі у саміті із лідерами балканських країн

Президент України Володимир Зеленський на зустріч із президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу запропонував її країні «взяти патронат» над Одещиною, інформує сайт Офісу українського президента.

«Знаємо про особливу роль Одеси в історії Греції та очікуємо на залучення вашої країни до відновлення міста й Одеської області. Пропоную Греції взяти патронат над цим регіоном», сказав Зеленський.

Чи відповіла на цю пропозицію, і що саме, президентка Греції – не повідомляється.

За інформацією ОПУ, на зустрічі також йшлося про «стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні».

Раніше сьогодні Зеленський також мав зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, за підсумками якої сповістив, що Греція приєднається до коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів на літаках F-16.

Володимир Зеленський перебуває у Греції для участі у саміті із лідерами балканських країн.

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