Зеленський хоче сформувати «альянс безпеки» з-поміж країн-партнерів – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з перших кроків на шляху протидії зовнішнім загрозам може стати формування «альянсу безпеки» з-поміж країн-партнерів. Про це він сказав під час зустрічі зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки, повідомила пресслужба Офісу президента.

«Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави», – сказав Зеленський.

За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування «альянсу безпеки» з-поміж країн-партнерів.

«Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості», – зауважив президент.

Глава держави також додав, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.