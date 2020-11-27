«Пробити сухопутний коридор»: який ризик початку «водної війни» з Росією через Крим?

Кремль усе ще хоче «пробити сухопутний коридор» через материкову Україну та розблокувати подачу води для анексованого Криму. Таку заяву 25 листопада в інтерв'ю ТСН зробив генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, екскомандувач сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес.

Раніше про плани Росії застосувати російські Збройні сили для створення сухопутного коридору в Крим повідомляла українська розвідка. Тим часом ситуація з водопостачанням на півострові залишається напруженою: у низці міст і районів, включаючи Сімферополь та Ялту, цієї осені були запроваджені графіки подачі води по кілька годин на день. До анексії Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в воді через Північно-Кримський канал, однак наприкінці 2014 року договір на її постачання не був продовжений. Про те, чи можливий новий виток війни між Росією та Україною заради доступу до Дніпра, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Ось що Бен Ходжес сказав в інтерв'ю ТСН щодо можливих намірів російського керівництва забезпечити Крим водою за допомогою сухопутної операції на материковій частині України:

«Я абсолютно впевнений, що це те, що вони хотіли б зробити. Я точно не знаю, чи збираються вони це зробити насправді. Але, якщо вони вірять, що Захід насправді не відреагує, я думаю, що вони будуть готові спробувати на це піти. Але я думаю, що Україна знає про це не лише через російських військових, а й тому, що у вас є люди на Півдні, які, можливо, схильні до корупції та дезінформації. Я хочу сказати, що має бути стійкість українського суспільства, членів парламенту та місцевої влади і вони повинні мати бажання цьому протистояти».

Влітку 2020 року Бен Ходжес також висловлював припущення, що Росія може використовувати військові навчання «Кавказ-2020» як прикриття для підготовки сухопутної операції в Херсонській області.

Російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Литовкин висловив Крим.Реалії думку, що Кремль може забезпечити півострів водою і без будь-якої військової операції.

Росії не має сенсу пробивати коридор і вступати в бойові дії з українцями

– Проблема води гостра, це правда, але вона була і за радянських часів. Україна теж не забезпечувала Крим водою повною мірою. Тепер же, коли Росія взялася за цю справу, я думаю, років через два води на півострові буде не менше, ніж у Ставропіллі та Краснодарському краї. Можна сміятися, можна говорити, що Росія блефує ‒ але якщо у Росії сказали, то зроблять. У Криму вже зробили дороги, збудували міст та аеропорт ‒ просто Росія не могла на все про все одразу дати грошей. У країні багато проєктів. Що стосується проведення навчань, Росія готується захищати півострів, враховуючи, що натівські кораблі регулярно заходять у Чорне море. А заяви Бена Ходжеса я чую не перший рік: я пам'ятаю, він розповідав, що ми входитимемо в Польщу і завойовуватимемо Прибалтику тощо. Словом, я думаю, що Росії не має сенсу пробивати коридор і вступати в бойові дії з українцями.

Колишній співробітник Російського інституту стратегічних досліджень Олександр Ситін називає припущення про підготовку російської військової операції на півдні материкової України «інформаційним вкиданням».

Володимир Путін ніколи не піде на відкриту агресію проти України через міжнародні наслідки подібного кроку

– Крикливі й некваліфіковані аналітики російського інформаційного простору після виборів у Молдові та провалу кандидата Ігоря Додона говорили про те, що тепер Росії необхідний сухопутний коридор для підтримки Придністров'я. Відповідно, західний інформаційний простір підхопив це як доказ агресивних намірів Росії. Я не стану заперечувати того, що у Росії завжди агресивні наміри, але в цей конкретний історичний момент – це абсолютно нереальна річ. Президент Володимир Путін ніколи не піде на відкриту агресію проти України через міжнародні наслідки подібного кроку. Це ні в яке порівняння не йде навіть із захопленням Криму.

Український військовий журналіст Владислав Селезньов переконаний, що лише повна байдужість Заходу може розв'язати Росії руки для нового витка війни проти України.

Військово-технічні можливості для забезпечення Криму водою з джерел на материковій частині України у російської армії є

– Звісно, я погоджуся, що Володимиру Путіну не вигідний формат відкритої військової агресії проти України, з огляду на те, що його команда вже пожинає плоди агресії 2014 року в вигляді міжнародних санкцій. При цьому військово-технічні можливості для забезпечення Криму водою з джерел на материковій частині України у російської армії є. Однак той же Бен Ходжес говорив, що такий сценарій може бути реалізований, якщо колективний Захід закриватиме очі на агресивні дії Росії. Тим часом зовсім скоро в США зміниться вище політичне керівництво, і новий президент Джо Байден досить жорстко критикує дії Кремля. До того ж на півдні України розташоване досить потужне угруповання української армії, яка заточена саме на відбиття десантної операції з території тимчасово окупованого Криму.

Тим часом український політолог Володимир Фесенко вважає, що після подій 2014 року не можна виключати навіть малоймовірні сценарії.

Українським військовим треба мати план відбиття можливої операції в Херсонській області

– Ще восени 2014 року низка українських експертів і політиків говорили, що Росія неминуче зробить зусилля для з'єднання Донбасу з Кримом ‒ мовляв, без сухопутного коридору півострів просто не зможе існувати. Тоді цей прогноз не справдився, а Путін обрав м'якший варіант і розв'язав проблему забезпечення Криму за допомогою мосту через Керченську протоку. Втім, це було вигідно путінським олігархам, які добре заробили на проєкті. Мабуть, у Кремлі зрозуміли, що активні військові дії загрожуватимуть серйозними втратами, і це буде вже не проксі-війна, а пряме військове зіткнення між Росією та Україною. Проте українським військовим, нашому Генштабу та іншим структурам треба мати план відбиття можливої операції в Херсонській області. Ризик зберігатиметься постійно, хай він і невисокий.

За прогнозом Володимира Фесенка, президент Росії Володимир Путін розв'язуватиме водну проблему Криму в тому ж ключі, що і постачальницьку: віддасть її на відкуп близьким до влади олігархам. Поки російська влада говорить про плани модернізувати в Криму водогінні мережі та збудувати опріснювальні установки.

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