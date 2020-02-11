Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді є конфлікти. Про це він розповів у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» під час робочої поїздки до Львівської області.

«Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, тому що в них немає переможців і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі – професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все», – зазначив президент.

За словами Зеленського, у його офісі є «дві-три людини», які він знає давно. Він додав, що у нинішньому Кабміні в нього був тільки один міністр, якого він знає давно, з університетських часів, – ексочільниця міністерства розвитку громад та територій Альона Бабак.

«Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному виші, тому ми знали один одного», – сказав президент.

Альона Бабак написала заяву про звільнення з посади міністра .розвитку громад та територій на початку лютого. 4 лютого Рада її звільнила.