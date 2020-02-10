Зеленський призначив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва. Про це йдеться в указі, опублікованому 10 лютого на сайті голови держави.

До цього Федорів був заступником голови ОДА – від листопада 2018 року.

4 лютого колишнього голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, який працював на цій посаді від серпня 2019 року, призначили віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

Він замінив на посаді Олену Бабак, яка написала заяву на звільнення за власним бажанням.