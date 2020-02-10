Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки – організатори

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє пресслужба заходу 10 лютого.

«Ми тішимося, що президент України Володимир Зеленський доєднається до нас на загальній зустрічі високого рівня для обговорення України на МКБ-2020», – йдеться в заяві.

Офіс президента наразі публічно не повідомляв його планів щодо участі в Мюнхенській конференції. Захід триватиме в німецькому місті з 14 по 16 лютого.

Згідно з попереднім списком, Німеччину на заході представлятимуть міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер та міністр закордонних справ Гейко Маас, Росію – голова МЗС Сергій Лавров. Також планує бути присутнім президент Франції Еммануель Макрон.

4 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко припустив проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.