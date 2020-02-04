«Наші люди потрібні нам в Україні» – Пристайко на пресконференції у Празі

Ініціативу щодо повернення українських заробітчан додому, яку раніше озвучував президент України Володимир Зеленський, підтримав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Тепер заклик до українців, які живуть і працюють у Чехії, пролунав у цій країні. Про це міністр Пристайко заявив на пресконференції у Празі після зустрічі з чеським міністром закордонних справ Томашем Петржічеком.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції 4 січня заявив, що ретельно обговорив питання працевлаштування українців у Чехії як із міністром закордонних справ Томашем Петржічеком, так і з чеським прем’єр-міністром Андреєм Бабішем. В обговореннях із чеськими колегами він наголосив на тому, що робоча сила українців має не менш важливе значення і для України.

Без допомоги наших людей нам не вдасться відбудувати таку красиву країну, як ви побудували тут

«Незважаючи на те, що я дуже вдячний за те, що наші люди можуть цивілізовано працювати, захищені соціально й отримують достойну зарплатню, ці люди потрібні нам в Україні, – заявив Пристайко. – Без допомоги наших людей нам не вдасться відбудувати таку красиву країну, як ви побудували тут».

Міністр закордонних справ Чехії Петржічек також порушив питання «чорного ринку» праці, адже багато українців приїздить працювати до Чехії нелегально без належних документів. Раніше міністр заявляв, що за його даними, у Чехії працюють понад 100 тисяч українців.

«Ми робимо все, щоб їх (українців – ред.) приймали на роботу легально, за справедливих умов, щоб вони не були дискриміновані, зокрема у питанні оплати праці», – сказав Петржішек, нагадавши, що минулого року Чехія збільшила щорічну квоту для працівників з України, яка має зрости до 40 тисяч осіб.

Чеський міністр також відзначив, що чеська влада вживає належних заходів у боротьбі з нелегальним працевлаштуванням за допомогою поліції й відповідних органів із питань працевлаштування. Петржішек додав, що також існує можливість співпраці з Україною у вирішенні цієї проблеми.

«Сьогодні з паном міністром (Пристайком – ред.) ми говорили можливе посилення співпраці між українською і чеською поліцією і створення спільних патрулів», – сказав Петржічек.

Санкції для Росії можуть бути скасовані лише у випадку, якщо вона змінить свою політику

У рамках пресконференції чеський міністр розповів, що обговорив з Пристайком підтримку України з боку Чехії в питаннях інтеграції України з ЄС, її суверенітету, а також питання Криму. Петржічек двічі нагадав, що Чехія ніколи не визнавала анексії Криму і не має наміру цього робити у майбутньому.

«Це основа нашої твердої позиції в ЄС, – сказав він. – Ми вважаємо, що санкції для Росії можуть бути скасовані лише у випадку, якщо вона змінить свою політику».

Пристайко подякував чеським колегам за тверду позицію, додавши, що у рамках наступного обміну він сподівається на те, що вдасться обміняти якомога більше кримських татар, яких не вдалося визволити з полону у попередні рази.

Обидва міністри закордонних справ також зауважили, що сьогодні буде підписаний договір між Чехію й Україною про співпрацю у сфері архівної справи. На їхню думку, це урочистий момент, який сприятиме дослідженню й обміну новими документами, як, наприклад, матеріали про політичні репресії часів тоталітарного режиму обох країн.

«Я знаю, що вже зараз у Києві й інших містах працюють чеські фахівці, – розповів міністр Петржічек. – Там буквально десятки кілометрів полиць архівних документів».

Пристайко також висловив сподівання, що архівісти ретельно дослідять трагічні сторінки спільної історії України й Чехії, завдяки чому народи обох країн зможуть зблизитися ще більше.

«Це допоможе очистити наші душі», – додав він.

Оцінити людські життя, які загинули так трагічно фактично не можливо

На пресконференції журналісти також порушили питання компенсацій Ірану за збиття українського «боїнга» «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном. Пристайко запевнив, що влада України наполягає на відшкодуванні родинам потерпілих і компенсації з боку Ірану за збитий літак.

«Оцінити людські життя, які загинули так трагічно, фактично неможливо, – сказав Пристайко. – Ми розраховуємо, що Іран буде взаємодіяти з нами, і ми отримаємо нормальні, достойні, цивілізовані компенсації нашим родинам».

Український міністр також додав, що уряд України вже частково допоміг потерпілим родинам, надавши їм матеріальну допомогу.

Томаш Петржічек висловив сподівання щодо майбутньої зустрічі «Вишеградської четвірки» у квітні цього року. Водночас Вадим Пристайко сказав, що існує також можливість проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться 14–16 лютого. Проте, на його думку, міністерська зустріч не має замінити собою саміт лідерів «четвірки», на який покладають дуже великі сподівання.

На пресконференції Пристайко і Петржічек подякували один одному та висловили сподівання, що Чесько-український форум зможе покращити економічні стосунки країн, зокрема в ідеї створення незалежного енергетичного ринку.

Міністри також сподіваються продовжувати співпрацю у проведенні реформ в Україні, процесу її демократизації, охорони прав людини і в низці інших важливих галузей.

Вадим Пристайко розповів, що свій перший візит до Чехії в рамках Українсько-чеського форуму він розпочав із покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку в Празі, а також до могили чеського лідера Вацлава Гавела.