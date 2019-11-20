Чехія засуджує незаконну анексію Криму – чеські ЗМІ про візит Бабіша до Києва

Чеська преса активно коментує візит прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша до Києва. ЗМІ наголошують, що це був перший візит до України глави чеського уряду за 11 років. Крім того, чеські ЗМІ акцентують на тому, що для України було особливо важливо почути слова підтримки її територіальної цілісності та суверенітету саме від глави чеського уряду, тобто отримати підтвердження, що попри неодноразові неоднозначні висловлювання з приводу приналежності Криму президента Чехії Мілоша Земана, позиція чеської держави в цьому питанні залишається незмінною.

У твітер-повідомленні чеського уряду йшлося про те, що прем’єр-міністр Андрей Бабіш прибуває до Києва говорити передусім про економіку.

Прем’єр-міністр відвідує Україну з віцепрем’єр-міністром @KarelHavlicek_. Він вестиме переговори з прем’єр-міністром та президентом України. «Візит має в основному економічну мету. З нами летить майже 90 членів бізнес-делегації», – сказав він.

В одноденному візиті до Києва прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша супроводжувала знімальна група Чеського телебачення. Її кореспондент Мирослав Карась наголосив, що попри те, що прем’єра в поїздці супроводжували майже 90 бізнесменів, уникнути політичних питань прем’єрові не вдалося. За його словами, Києву було важливо почути, що прем’єр-міністр Чехії засуджує російську агресію в Україні.

Ми підтримуємо Україну та її народ і не приймаємо та засуджуємо агресію Росії на сході країни та незаконну анексію Криму

«Я прийшов з чітким повідомленням, що ми підтримуємо Україну та її народ і не приймаємо та засуджуємо агресію Росії на сході країни та незаконну анексію Криму», – наводить слова Андрея Бабіша Чеське телебачення.

Кореспондент наголошує, що український президент Володимир Зеленський високо оцінив позицію чеського прем’єр-міністра про те, що Крим та Донбас є частиною України. Він подякував за запрошення до Праги на зустріч Вишеградської групи та розраховує прилетіти в травні наступного року. Пізніше Бабіш згадав про можливість того, щоб президент України міг відвідати також кінофестиваль у Карлових Варах.

Чеський кореспондент також відзначає, що президент Зеленський, запевнив, що приділяє велику увагу словам чеської делегації про боротьбу з корупцією і про те, що українська сторона повинна зробити для збільшення чеських інвестицій в Україну та для збільшення взаємної торгівлі.

На своїй сторінці у мережі Твіттер прем’єр-міністр Андрей Бабіш про це написав окремо.

Президент @ZelenskyyUa запитав нас, що він може зробити конкретно, щоб ми більше інвестували в Україну. Для наших компаній найважливішим є захист інвестицій, захист ноу-хау. Він пообіцяв, що Україна рухається вперед і готує подальші реформи, які сприятимуть спільному бізнесу в майбутньому.

Президент також подякував уряду Чехії за гуманітарну допомогу та підтримку ВИШів, змушених переїхати з тимчасово окупованих територій в Донбасі, за зняття всіх перешкод на шляху експорту військової техніки та за лікування українських військових в чеських установах.

Гончарук: Одна з найпродуктивніших зустрічей

Кореспондент видання iDnes звертає увагу на те, що Бабіш також взяв участь у відкритті Чесько-українського бізнес-форуму, а згодом зустрівся з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, яку Гончарук назвав «однією з найпродуктивніших зустрічей останніх місяців».

Уряд ЧР:

Відкрити для чеських фірм нові ринки збуту в Україні має Українсько-чеський бізнес-форум, який відкрили прем’єр-міністри Чехії @AndrejBabis та Україна Олексій Гончарук. Взаємний товарообіг зростає з 2016 року і в 2018 році зріс до рекордних 2,3 мільярдів євро.

«Цей візит є дуже важливим кроком на шляху покращення наших відносин ... і початку подальшої великої роботи», – наводять чеські ЗМІ слова Гончарука. Він також високо оцінив впевненість Бабіша у підтримці цілісності та суверенітету України в ситуації, коли Україна переживає «гібридну війну» і наголосив на тому, що Чехія є однією з чотирьох країн, зняла всі обмеження на поставку зброї в Україну.

На запитання про ставлення президента Чехії Мілоша Земана до України, Гончарук сказав, що після запевнення Бабіша у нього немає сумнівів щодо підтримки Чехії.

Суперечливі заяви Земана щодо України включають, наприклад, його виступ в Парламентській асамблеї Ради Європи від жовтня 2017 року, коли він назвав анексію Криму fait accompli – закінченою справою. За його словами, анексія була незаконною, але він порадив Україні домовитись з Москвою про компенсацію. Заяви Земана в той час були рішуче відкинуті Києвом і були піддані критиці з боку деяких чеських політиків.

У своєму твітер-повідомленні прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш говорить, що в Україні з боку чеських бізнесменів є «надзвичайний інтерес».

Видання iDNES повідомило також про те, що на бізнес-форумі багато говорилося про нові можливості для чеського експорту в Україну.

Це головним чином ця поїздка має економічну мету. Є великий потенціал для експорту

«Це головним чином ця поїздка має економічну мету. Є великий потенціал для експорту. Ми експортуємо більше, ніж імпортуємо звідти», – сказав Бабіш. «Загальний обіг – 2,3 мільярда євро. Ми експортуємо 1,3 мільярда, ми імпортуємо один мільярд», – додав міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек, який супроводжував Бабіша у поїздці.

Карел Гавлічек:

Посилення інвестицій та захисту ноу-хау, втручання у законодавство щодо земельних ділянок, підтримка наших постачальників у ядерній, аерокосмічній, машинобудівній, транспортній та ІКТ секторах. Дев'яносто наших київських бізнесменів дали нам конкретні завдання щодо спілкування з прем'єр-міністром та президентом України

За даними Торгової палати, які наводять чеські журналісти, Україна пропонує найбільші можливості для чеських підприємців у галузі цивільної авіації, транспорту та інфраструктури, енергетики, водному господарстві, оборонній промисловості та машинобудуванні.

Без українських робітників не обійшлися б цілі галузі чеської економіки – міністр

Важливим для внутрішньої політики Чехії є питання українських трудових мігрантів. І на це питання також звертає увагу чеська преса. Зараз українці є найбільшою меншиною в Чехії. Із загальної кількості 564 000 іноземців, які офіційно проживали в Чехії наприкінці минулого року, 131 тисяча була з України.

Уряд вирішив у червні подвоїти квоту на набір українських робітників за так званим «режимом Україна» з 19 600 до 40 тисяч на рік. Проект полягає у залученні більш кваліфікованої робочої сили. Наприкінці жовтня уряд Чехії схвалив можливість видачі 1500 надзвичайних робочих віз на рік для українців, які могли б працювати у сільському господарстві чи харчовій промисловості.

Є певні професії, такі як будівництво, робітничі спеціальності, але також професії у сфері послуг, де нам було б дуже складно обійтися без українських робітників сьогодні

«Простіше кажучи, є певні професії, такі як будівництво, робітничі спеціальності, але також професії у сфері послуг, де нам було б дуже складно обійтися без українських робітників сьогодні», – сказав віцепрем’єр-міністр Гавлічек, який супроводжує Бабіша в Україні.

Серед 85 підприємців, яких Андрей Бабіш привіз зі собою до Києва чеські журналісти помітили і Зденєка Збитека, друга чеського президента Мілоша Земана.

Збитек є співзасновником президентської «Партії прав громадян Земановців» та президентом клубу «Росія». Колишній офіцер Чехословацької народної армії, він також відомий своєю лояльністю до комуністичного режиму в листопаді 1989 року. Свого часу Збитек був фігурантом фільму-розслідування «Чеські друзі Кремля» – спільного проекту Української редакції Радіо Свобода і українського телеканалу «1+1».

Зараз Збитек займається бізнесом і орієнтуються на пострадянські країни. «Я збираюся там зустрітися з друзями», – сказав він у розмові з iDNES.cz.



Як пишуть чеські ЗМІ, після прес-конференції з президентом України Бабіш не відповів на запитання одного з українських журналістів про перебування його сина в анексованому Росією Криму.

Пізніше він сказав чеським журналістам, що це була «огидна справа», яку його вороги використовували проти нього. Він сказав, що його син мав «проблеми зі здоров’ям», але не живе з ним, йому 36 років і він є громадянином Швейцарії.

Українське коріння Бабіша

Бабіш має особливе ставлення до України. Його мати Адріана народилася в містечку Ясіня, що на Закарпатті, яке під назвою Карпатської Русі було в складі Чехословаччини у міжвоєнний період.

Перед тим, як зустрітися з українськими політиками та виступити на чесько-українському бізнес-форумі, Бабіш зранку вирушив до Меморіалу Вічної слави біля Могили Невідомого солдата та до Меморіалу жертв Голодомору в Україні.

Андрей Бабіш:

Я поклав вінок до Могили Невідомого Солдата та вшанував пам’ять жертв голоду радянського режиму. Я стояв біля статуї маленької дівчинки з колосками, і мені було дуже холодно. Це була величезна трагедія: у 1932-1933 роках загинуло до 10 мільйонів українців. Це ніколи не має повторитися.