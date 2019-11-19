Бабіш заявив про «перезапуск відносин» Чехії з Україною

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про перезапуск відносин з Україною під час першого за понад десять років візиту голови чеського уряду до Києва.

«Дуже радий, що я тут, що через десять років в Україну нарешті навідався чеський прем’єр. Вважаю цей візит дуже важливим. Я би навіть назвав це певним перезапуском наших відносин», – сказав Бабіш 19 листопада в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Делегація наших підприємців дуже велика. Тут зі мною і віцепрем’єр чеського уряду. Наші дискусії та зустрічі були дуже щирими, дружніми й дуже конкретними», – цитує Бабіша пресслужба президента України.

За його словами, від 2014 року Чехія надала Україні 15 мільйонів євро допомоги, підтримує впровадження реформ.

«Якщо у нас було 10 років паузи, то тепер нам треба надолужувати. І я переконаний, що спільні економічні цілі, які ми конкретизували щодо наших підприємств, ми зуміємо перетворити на нарощування товарообігу між Чехією та Україною», – додав Андрей Бабіш.

Чеський прем’єр також заявив, що Чехія «не сприймає і засуджує російську агресію на сході країни і нелегальну анексію Криму» і підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш прибув в Україну 18 листопада з дводенним візитом. Разом із прем’єром в Україну прибули міністр промисловості й торгівлі Чехії Карел Гавлічек, а також 85 підприємців.

Головна мета візиту – висловити підтримку територіальної цілісності, cуверенітету і незалежності України, а також подальшому зближенню України та Європейського союзу.

Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду займав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.