Зеленський закликав Росію звільнити затриманих сьогодні кримських татар

Президент України Володимир Зеленський назвав «кричущим порушенням прав людини» чергові обшуки, які 17 серпня провели російські силовики в будинках кримських татар в різних регіонах окупованого півострова.

«РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення», – написав він у твітері.

У вівторок, 17 серпня, російські силовики в Криму провели відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар.

Адвокат Едем Семедляєв повідомив про обшук в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва в селі Строганівка Сімферопольського району. При цьому самого адвоката на обшук не допустили, він має намір подавати скаргу в прокуратуру. За словами юриста, імаму інкримінують статтю 205.5 (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації, – ред.). Імам затриманий, його відвезли в управління ФСБ в Сімферополі.

Активісти повідомляли також про обшук у селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у кримського татарина Джеббара Бекірова, у селі Холмовка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва, у селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова, у селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова. Всі вони затримані, адвокати на обшуках також не були присутні. Затриманих підозрюють у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі».

Російські правоохоронні органи в окупованому Криму ситуацію не коментують.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала останні обшуки триваючою «політикою залякування».