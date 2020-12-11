Зеленський: позицію Венеційської комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії за висновки щодо ситуації, що склалася довкола Конституційного суду, і обіцяє врахувати їх при підготовці судової реформи в Україні.

«Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КСУ, щоб нинішня ситуація не повторилася», – написав Зеленський у твіттері.

Як повідомили в Офісі президента, юристи ОП і Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеційської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

«Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії», – цитує президента його пресслужба.

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України із рекомендаціями Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, за яких може бути обмежена діяльність КСУ, а його суддям запропоновано конкретніше вказувати причини неконституційності законів під час ухвалення рішень.

Втім, у докумені від 10 грудня, що оприлюднений на сайті комісії, немає рекомендацій щодо очищення Конституційного суду.

9 грудня Венеційська комісія надала свій висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення КСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив Венеційську комісію про висновки щодо його законопроєкту про перезавантаження Конституційного суду України. 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.