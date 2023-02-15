Зеленський у Києві зустрівся з прем’єр-міністром Швеції

Київ 15 лютого відвідав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями», – заявив Зеленський, оприлюднивши коротке відео зустрічі.

Пресслужба шведського прем’єр-міністра наразі не коментувала зустріч.

Ульф Крістерссон очолив уряд Швеції в жовтні 2022 року. Це його перша поїздка до України на цій посаді.

Зараз Швеція очолює Раду ЄС, головування в якій змінюється кожні шість місяців.