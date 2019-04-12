«Дуже класна, тепла атмосфера» – Зеленський про зустріч із Макроном

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів Радіо Свобода про деталі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 12 квітня.

«Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – сказав Зеленський.

Президент Франції Еманюель Макрон 12 квітня прийняв у Парижі в своїй резиденції в Єлисейському палаці українського політика, кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

З боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.

Прес-служба президента Франції Емманюеля Макрона поширила 11 квітня офіційні оголошення для преси про майбутні зустрічі Макрона із Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським відбулася після 15:00 за часом Парижа. Перемовини із президентом України Петром Порошенком заплановані на 18:00 (це 19:00 за Києвом).

В Україні нині триває виборча кампанія. За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.