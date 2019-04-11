Прес-служба Макрона офіційно оголосила про зустрічі з Порошенком та Зеленським

Прес-служба президента Франції Емманюеля Макрона поширила 11 квітня офіційні оголошення для преси про майбутні зустрічі Макрона із Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським відбудеться у п’ятницю, 12 квітня, о 15:00. Перемовини із президентом України Петром Порошенком стартують того ж дня о 18:00.

Відкритою для преси буде лише протокольна частина зустрічі із Петром Порошенком.

Згідно із повідомленням прес-служби, під час відвідин Єлисейського палацу Володимиром Зеленським планується лише зйомка перед початком розмови.

В Україні нині триває виборча кампанія. За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.