Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі – відео

Президент Франції Еманюель Макрон 12 квітня прийняв у Парижі в своїй резиденції в Єлисейському палаці українського політика, кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Про тему їхньої розмови офіційних повідомлень наразі немає.

З боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.

Прес-служба президента Франції Емманюеля Макрона поширила 11 квітня офіційні оголошення для преси про майбутні зустрічі Макрона із Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським відбудеться у п’ятницю, 12 квітня, о 15:00. Перемовини із президентом України Петром Порошенком стартують того ж дня о 18:00.

Згідно із повідомленням прес-служби, під час відвідин Єлисейського палацу Володимиром Зеленським планується лише зйомка перед початком розмови.

В Україні нині триває виборча кампанія. За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.