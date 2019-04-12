Порошенко: поведінку Зеленського в ефірі «1+1» мають оцінити глядачі

Президент України і кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив 12 квітня, що не може оцінювати поведінку свого опонента в другому турі виборів Володимира Зеленського в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 11 квітня.

«Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх і зробили і дали відповідну оцінку», – сказав Порошенко на прес-конференції в Берліні.

Ввечері 11 квітня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко прибув на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського. Пізніше той долучився до ефіру телефоном, але після нетривалої суперечки на тему дебатів Зеленський сказав: «А зараз закінчив я. 19 числа. На НСК «Олімпійський». Крапка. До побачення». Після цього зв’язку з ним не було.

Незабаром після цього ефіру генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко «увірвався в ефір без запрошення», і тому телеканал через це та інші факти позиватиметься на нього до суду. У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання Ткаченка ще не коментували.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.