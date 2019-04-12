Віце-спікер Ради просить відкрити справу через сцену розстрілу парламенту в «Слузі народу»

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко просить відкрити кримінальне через сцену розстрілу парламенту у серіалі «Слуга народу», де головну роль зіграв кандидат у президенти Володимир Зеленський.

«Після того, як Міністерство внутрішніх справ завело кримінальну справу за ролик в інтернеті, я особисто його подивилася. Схвалюю, що заведено кримінальну справу, тому що ми маємо боротися з мовою ворожнечі. Але хочу, щоб моє запитання сприймалося як депутатське звернення. Чи буде сьогодні так само дзеркально заведено кримінальну справу проти авторів і сценаристів фільму «Слуга народу» і виконавця головної ролі, де розстрілюється парламент, і потім є похорон президента?» – запитала Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян зазначив, що основне завдання поліції – це профілактика злочинності. Він запропонував подати звернення, пообіцявши, що поліція належним чином відреагує.

11 квітня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що порушило кримінальне провадження через відео, «в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка».

Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику, який з’явився зранку 10 квітня. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, а після цього на зеленому тлі з’являється напис «У кожного своя дорога» та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу.

Відеоролик став вірусним, нині він поширений у соцмережах, а в мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком «Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського». Водночас передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечує причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.