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11 Квітень 2019, Київ 17:49
Новини | Політика

Поліція перевіряє, чи не є погрозою ролик про Зеленського

Кримінальну справу відкрили за статтею «погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча»

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Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про відкриття кримінального провадження «за фактом розповсюдження відеоролика за участі кандидата в президенти».

Зокрема, поліцейські перевіряють можливу наявність погрози його життю або здоров’ю.

«За результатами моніторингу соціальних мереж, Національною поліцією виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка. Окрім того, після появи згаданого відеоконтенту в телеграм-каналі й на інших інтернет-ресурсах виявлено офіційну заяву штабу цього кандидата, в якій представники штабу рекомендують йому посилити охорону через ймовірну погрозу життю у згаданому відеоролику», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 11 квітня на сайті МВС.

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Справу відкрили за статтею «погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».

Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео й осіб, причетних до його замовлення, виготовлення і розповсюдження, йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що готують офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення.

Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику, який з’явився зранку 10 квітня. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, а після цього на зеленому тлі з’являється напис «У кожного своя дорога» та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу.

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Відеоролик став вірусним, нині він поширений у соцмережах, а в мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком «Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського».

У штабі Порошенка та в адміністрації чинного президента наразі не коментували появу цього ролика.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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