Таємничість і суперечливі заяви. Що не так із командою Зеленського?

До дня голосування у другому турі президентських виборів – менше від двох тижнів. Утім, українцям досі конкретно невідомо, яку команду веде за собою один із кандидатів – Володимир Зеленський.

Кого призначить на ключові державницькі пости Володимир Зеленський у разі обрання президентом України?

Це питання на адресу Зе!кандидата за час виборчих перегонів лунало неодноразово. Цікавились і журналісти, і активісти, і пересічні громадяни. Утім, з відповіддю він не поспішав.

Спочатку віджартовувався тим, що «головна команда – не красти», згодом зазначав, що «не хоче поспішати із заявами, бо не знає, чим усе може закінчитись». Врешті пообіцяв оголосити бодай п’ятірку конкретних імен та прізвищ «ближче до кінця другого туру».

За увесь цей час уявлення про команду потенційних управлінців Зеленського виборець міг робити хіба що на підставі припущень, адже серед оточення Зе!кандидата в ролі експертів його штабу все частіше можна було побачити тих чи інших персон. Наприклад, колишнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса, колишнього представника НАЗК Руслана Рябошапку чи, наприклад, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

За словами останнього, команда Зеленського буде сильною та найбільш потужною і за її допомоги Зе!кандидат дуже швидко покаже результат на посаді президента. Утім, навіть у словах Данилюка – жодної конкретики про прізвища.

Тим часом 9 квітня з'явився розширений список тих, хто нібито допомагає штабу лідера першого туру цьогорічних президентських перегонів у ролі експертів.

Хто ж у ньому? І що відомо про цих людей із відкритих джерел?

Наприклад, Володимир Шульмейстер. Його називають експертом Зе!Команди з транспорту та інфраструктури. За освітою він – інженер-механік. Спочатку вчився в Миколаєві, а згодом у Нідерландах, де отримав ступінь доктора філософії та працював з 1997 по 2002 роки. З 2005 до 2009 року Шульместер обіймав керівні посади у групі компаній «Фокстрот». А з 20015 по 2015 рік був першим заступником міністра інфраструктури України. Окрім того Шульмейстер працював позаштатним радником очільника Миколаївської ОДА Олексія Савченка.

Данило Гетьманцев теж згаданий в оприлюдненому списку. Він – доктор юридичних наук та експерт з питань податкової політики. Саме нею Гетьманцев нібито і займається у команді Зеленського, а ще суспільними фінансами і банківським правом. Свого часу він був помічником на громадських засадах у 4-му, 5-му та 6-му скликаннях народного депутата Володимира Сівковича, який протягом 5 та 6 скликань був членом Партії регіонів. У 2016–2017 роках Гетьманцев брав участь у конкурсі до Верховного суду, утім, не пройшов його.

В оприлюдненому у ЗМІ списку є і прізвище Олега Бондаренка, якому нібито відведена сфера екології і права. Він юрист і, як зазначено на сайті його організації, «має значний досвід захисту інтересів громадян, що постраждали внаслідок екологічних катастроф».

Серед експертів штабу Зеленського називають також Олександра Мережка. Він – очільник кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. У 2018-му Мережко брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду, утім, не пройшов його. Від імені команди Зеленського він виступає як експерт з питань електронного урядування та народовладдя.

Засновника «Школи мерів» Руслана Рохова називають експертом Зе!Команди з питань місцевого та регіонального розвитку. У 2013 році сам він мав намір балотуватись як депутат до Хмельницької облради, але зрештою зняв свою кандидатуру з виборів. Рохов також є колишнім штатним помічником мера Миколаєва Олександра Сінкевича.

Юрист Вадим Галайчук теж експерт штабу Зеленського. Він адвокат та, як зазначено в його офіційній біографії, «має значний досвід обслуговування компаній енергетичного сектору». Протягом чотирьох скликань Верховної Ради Галайчук на громадських засадах був помічником Миколи Катеринчука. Сам Галайчук повідомляє, що є довіреною особою Зеленського та представляє інтереси цього кандидата у виборчкомах та судових справах, що стосуються виборчого процесу.

Велике обурення у громадськості викликало прізвище Олександра Харебіна у списку експертів Зеленського​. Його називають відповідальним за мовну та інформаційну політику Зе!Команди.

Це – медіа-менеджер. У 2015–2017 роках він працював першим заступником голови НТКУ, а от за часів Віктора Януковича Харебін працював на медіахолдинг скандального олігарха Сергія Курченка.

Зокрема, Харебіну нині закидають слова з його ж інтерв'ю телеканалу «Прямий» за 2018 рік. У ньому він, зокрема, заявляв, що Україна робить велику помилку, відмовляючись від радянського минулого, та наголошував, що російська мова важлива частина для українського суспільства.

Відтак у постаті Харебіна, як члена команди Зеленського (нехай і в ролі експерта), багато хто побачив загрозу для подальшого успішного розвитку гуманітарної сфери –​ однієї з галузей, де «Україні вдалося досягти революційного поступу за останній час».

Сам Харебін заявляє, що його слова, які нині цитують обурюючись користувачі соцмереж, вирвані з контексту.

Тим часом, журналісти видання LIGA.net зазначають, що за інформацією від джерел з оточення Зеленського, за його президентства МЗС може очолити екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, а, наприклад, СБУ Ігор Смешко, який цього року теж балотувався на найвищу посаду в Україні, утім, не пройшов до другого туру.

Водночас у Смешка цю інформацію заперечують.

«Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав жодних пропозицій від котрогось із кандидатів», – наголосила прес-секретар колишнього очільника СБУ.

У свою чергу у прес-службі Зеленського наголошують: жодних кадрових рішень щодо потенційних призначень на важливі державні пости, в разі обрання Зеленського президентом, у Зе!Команді поки не ухвалювали.

«Зараз триває процес аналізу та відбору кандидатур для призначення на державні посади, які перебувають у компетенції президента України. Кандидатів буде оголошено до голосування у другому турі, як і обіцяв Володимир. Ми не виключаємо, що до тих чи інших претендентів можуть бути зауваження, адже ідеальних людей не існує. Однак запевняємо, що ми керуємося чіткими принципами добору», – зазначають у прес-службі Володимира Зеленського.

За словами представників Зе!Кандидата, професійність, компетентність, відсутність підозр у вчиненні корупційних діянь та ділових і політичних зв’язків із країною-агресором, а також готовність добровільно піти у відставку в разі виникнення підозр у неналежному використанні влади та перевищенні повноважень – головні аспекти, на які у команді Зеленського мають намір зважати при формуванні такого списку.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.