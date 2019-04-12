Представник штабу пояснив поведінку Зеленського під час діалогу з Порошенком

Поведінку кандидата в президенти України Володимира Зеленського під час діалогу з чинним президентом Петром Порошенком можна пояснити «обсягом бруду», який на нього виливають опоненти, заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков під час перерви програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає УНІАН.

За словами спікера штабу, Зеленський дуже емоційна людина, і «це бачили вже багато людей».

«Але питання в іншому – якби наші телеглядачі зіштовхнулися з тим обсягом бруду, який щодня, щохвилини виливається на нього, на сім'ю, на близьких, на людей, які його підтримують, і людей, які за нього проголосували, то вони були б ще більш емоційні і більш жорсткі у висловлюваннях», – вважає Разумков.

Ввечері 11 квітня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко прибув на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського. Пізніше той долучився до ефіру телефоном, але після нетривалої суперечки на тему дебатів Зеленський сказав: «А зараз закінчив я. 19 числа. На НСК «Олімпійський». Крапка. До побачення». Після цього зв’язку з ним не було.

Незабаром після цього ефіру генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко «увірвався в ефір без запрошення», і тому телеканал через це та інші факти позиватиметься на нього до суду. У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання Ткаченка ще не коментували.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.