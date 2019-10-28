«Ми на вас впливати не будемо» – Зеленський на зустрічі з НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня приїхав у будівлю Національного антикорупційного бюро у Києві, де зустрівся із його співробітниками, а також із представниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Я чесно хотів би з вами познайомитися, з кожним. Поки що мало часу для цього, але хотів би вас привітати, сказати, що сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості для того, щоб всі корупціонери були за ґратами. А це вже тільки ваші повноваження, тільки ваш професіоналізм і ваша енергія. Чому я приїхав до вас з моїми колегами – ми приїхали, щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли, що ми на вас впливати не будемо і не хочемо», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності притягнення до відповідальності передусім топ-корупціонерів.

У липні НАБУ і САП виступили спільно на підтримку запропонованих президентом Володимиром Зеленським змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду), якими за ВАКС закріплюється розгляд винятково справ, розслідуваних детективами НАБУ і САП. Ці органи наполягали, щоб Вищий антикорупційний суд приймав до розгляду справи про топ-корупцію, розслідувані НАБУ і передані до суду САП. 18 вересня Верховна Рада проголосувала в цілому за зміни до закону про ВАКС. Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня.