Зеленський видав указ про подолання наслідків негоди у Карпатському регіоні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей, повідомляє сайт Адміністрації президента.

У документі є доручення уряду забезпечити взаємодію з місцевою владою, вирішити фінансові питання з ліквідації наслідків негоди, «забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності».

Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться в документі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з підтопленням окремих районів Закарпатської та Івано-Франківської областей стабілізувалася, а рівень води поступово спадає. Тим не менше, рятувальники попередили про продовження пiдвищення рiвнiв води у річках у регіоні щонайменше до 27 травня.

Наразі через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.