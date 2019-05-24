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24 Травень 2019, Київ 23:24
Новини | Суспільство

Зеленський видав указ про подолання наслідків негоди у Карпатському регіоні

Через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів, на заході України загинули двоє людей

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей, повідомляє сайт Адміністрації президента.

У документі є доручення уряду забезпечити взаємодію з місцевою владою, вирішити фінансові питання з ліквідації наслідків негоди, «забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності».

Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться в документі.

/**/ /**/ /**/ Підтоплення будівель і угідь на заході України, 24 травня 2019 року
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Ситуація стабілізувалася – ДСНС про підтоплення у Карпатському регіоні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з підтопленням окремих районів Закарпатської та Івано-Франківської областей стабілізувалася, а рівень води поступово спадає. Тим не менше, рятувальники попередили про продовження пiдвищення рiвнiв води у річках у регіоні щонайменше до 27 травня.

Наразі через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

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