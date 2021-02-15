У Раді зареєстрували анонсовані Зеленським законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК

Анонсовані президентом України Володимиром Зеленським законопроєкти, які, зокрема, передбачають скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, зареєстрували у Верховній Раді. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Текстів законопроєктів на сайті Верховної Ради наразі немає.

В Офісі президента повідомили про підготовку цих документів 13 лютого. Йдеться про три законопроєкти.

Як повідомляли в ОП, у разі ухвалення першого з них всі судові спори, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів і будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності ОАСК і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного суду.

«Таке врегулювання підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб’єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК», заявляли в Офісі президента.

Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних і майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Зеленський заявляв, що наполягатиме на швидкому розгляді цих документів.

Громадськість неодноразово закликала президента Зеленського реформувати Окружний адміністративний суд, який відомий низкою резонансних рішень. Останнє з них – скасування рішення Київради про перейменування деяких вулиць у столиці, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери.