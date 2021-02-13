Зеленський запропонує Верховній Раді скоротити повноваження ОАСК

Президент Володимир Зеленський запропонує парламенту підтримати законопроєкти, які зокрема скоротять повноваження Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє Офіс президента.

За повідомленням, депутати зможуть почати роботу над цими документами вже наступного тижня. В Офісі президента очікують, що їх підтримка посилить верховенство права.

«У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду», – повідомляє адміністрація Зеленського.

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Це врегулювання підсудності, сподіваються в ОП, «унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК».

Ще один законопроєкт передбачає перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя та врегульовує діяльність служби дисциплінарних інспекторів у складі секретаріату ВРП.

«Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя», – йдеться в повідомленні.

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Володимир Зеленський додає, що чинне законодавство дозволяє змінювати судову систему, але зміни потребують також підтвердження від Верховної Ради.

Окружний адміністративний суд наразі публічно не коментував заяву Офісу президента.

Громадськість неодноразово закликала президента Зеленського реформувати Окружний адміністративний суд, який відомий низкою резонансних рішень. Останнє з них – скасування рішення Київради про перейменування деяких вулиць у столиці, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери.