Голова ОАСК Вовк назвав незаконним рішення ВАКС про його примусовий привід до суду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк назвав незаконним рішення Вищого антикорупційного суду, який минулого тижня ухвалив рішення про примусовий привід Вовка на засідання для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

«По-перше, є рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не «захоплення влади». По-друге, в провадженні щодо «захоплення влади» в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП», – написав Вовк у фейсбуці 8 лютого.

«По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді», – додав він.

За словами Вовка, він не має наміру виконувати рішення ВАКС, «адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону».

«Ні я, ні мої колеги з ОАСК, на відміну від НАБУ та тих, хто має здійснювати судовий контроль, але не здійснює його, – не порушуємо КПК, а навпаки, дотримуємося закону і Конституції. На явно незаконні дії будемо відповідно реагувати всіма можливими юридичними заходами – подавати відповідні скарги і заяви про скоєння злочинів, – написав він.

3 лютого у ВАКС повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо приводу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомила пресслужба ВАКС, 3 лютого у Вищому антикорупційному суді був запланований розгляд клопотання про застосування до Вовка запобіжного заходу у вигляді застави, але він до суду не прийшов і про причини неприбуття не повідомив.

У Національному антикорупційному бюро напередодні повідомили, що детективи НАБУ намагалися вручити голові ОАСК клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду, але він відмовився його отримувати, а також вкотре не з’явився за повісткою про виклик до НАБУ.

На початку січня Вищий антикорупційний суд України відмовився застосувати примусовий привід до судді голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Для Вовка просять заставу у 3 млн грн. Арештувати його не можна через суддівський імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. НАБУ зверталося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктом відповідного клопотання та проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.