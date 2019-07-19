Зеленський заявив, що більше не буде звертатися до Парубія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більше не буде звертатися до спікера Верховної Ради Андрія Парубія, бо він блокує ініціативи, з якими виступає глава держави.

«Після його останньої відповіді я не бачу сенсу продовжувати розмову... Ми говоритимемо вже з іншим парламентом», – заявив Зеленський журналістам у Києві.

17 липня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не може у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського скликати позачергове засідання парламенту 18 липня, бо таким чином порушив би регламент.

Згідно з п. 8 статті 19 закону про регламент Верховної Ради, позачергове засідання можна скликати тільки «у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради».

18 липня Зеленський звинуватив голову Верховної Ради України у небажанні проводити позачергове засідання парламенту, як на цьому наполягають в Офісі президента.

Після цього Парубій повторив своє прохання до президента Володимира Зеленського оформити належне подання щодо скликання позачергового засідання парламенту. Парубій нагадав, що напередодні, 17 липня, попросив Зеленського оформити подання щодо скликання позачергової сесії парламенту, аби дотриматися регламенту.