Зеленський – Парубію: «Влаштовуєте собі майже двомісячні канікули»

Президент України Володимир Зеленський звинуватив голову Верховної Ради України у небажанні проводити позачергове засідання парламенту, як на цьому наполягають в Офісі президента.

«Відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. А Ви натомість влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання», – заявив Володимир Зеленський.

Він висловив жаль, що парламентарії «не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день» для ухвалення, за його словами, законів щодо діяльності Вищого антикорупційного суду, відтермінування відповідальності власників авто з іноземною реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення тощо.

17 липня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не може у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського скликати позачергове засідання парламенту 18 липня, бо таким чином порушив би регламент.

Згідно з п. 8 статті 19 закону про регламент Верховної Ради, позачергове засідання можна скликати тільки «у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради».