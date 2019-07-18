Парубій знову просить Зеленського переписати листа щодо позачергового засідання

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторив своє прохання до президента Володимира Зеленського оформити належне подання щодо скликання позачергового засідання парламенту.

Таким чином він відповів на звернення президента, в якому той звинуватив його у небажанні провести позачергове засідання Верховної Ради.

Парубій нагадав, що напередодні, 17 липня, попросив Зеленського оформити подання щодо скликання позачергової сесії парламенту, аби дотриматися регламенту.

«Якщо ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог закону і невідкладно передати у апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії», – пише Парубій.

Спікер Верховної Ради також звернув увагу на слова президента, що «працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».

«Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну», – заявив він.

18 липня президент Володимир Зеленський звинуватив голову Верховної Ради України у небажанні проводити позачергове засідання парламенту, як на цьому наполягають в Офісі президента.

17 липня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не може у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського скликати позачергове засідання парламенту 18 липня, бо таким чином порушив би регламент.

Згідно з п. 8 статті 19 закону про регламент Верховної Ради, позачергове засідання можна скликати тільки «у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради».